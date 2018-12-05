Antalya'da Gürültü Kavgası: 1 Yaralı

Antalya
'da bir kişi gürültü yüzünden mahkemelik olduğu komşusunu bıçakla boynundan yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah 09.00 sırasında Kepez
ilçesi Ahatlı Mahallesi
Ulusoy Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Aynı apartmanda alt ve üst katlı oturan M.E. ve Ö.Ü. arasında iddiaya göre daha önce gürültü yüzünden tartışma çıktı. Gürültü yüzünden mahkemelik olan iki komşu arasında sabah saatlerinde yeniden kavga
çıktı. M.E. otomobiline bineceği sırada Ö.Ü.'yü boynundan bıçakla yaralayıp kaçtı. Ö.Ü, tedavisi için ambulansla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. Polis
, olay sonrası kaçan M.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:15