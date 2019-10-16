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Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde güz dönemi domates hasadı başladıKumluca İlçesinde Ağustos ayı içinde dikilen güz domateslerinin hasadı başladı.

16.10.2019 12:47Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde güz dönemi domates hasadı başladı

Kumluca İlçesinde Ağustos ayı içinde dikilen güz domateslerinin hasadı başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanlığının verilerine göre, Kumluca bölgesinde yaklaşık 52 bin dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılıyor. Bunun yaklaşık 30 bin dekar alanında domates üretiliyor. Kumluca bölgesinde güzlük, mevsimlik (kışlık) ve baharlık olmak üzere 3 dönemde domates üretimi yapılıyor. Güz dönemi domatesler, ağustos ayında veya eylül ayının ilk günlerinde dikiliyor.

Üretici Mehmet Ali Topuz, 1 Ağustos'ta kokteyl domates çeşidi domatesi ektiklerini belirterek, "15 Ekim'de hasada başladık. Fiyatlar uçuk değil. Ama inşallah bundan daha kötüsü olmaz. Daha da iyi olmasını temenni ediyorum" dedi.

Seher Bala ise "Bu sera kızımın, damadımın serası. Çocuklarıma yardım ediyorum. Çocuklarımın kazanması için, çocuk bakıyorlar. Gece gündüz serada çalışıyorlar. İyi bir sezon geçmesini diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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