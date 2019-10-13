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Antalya'da hafriyat ve sera atıkları yandı

Antalya'da hafriyat ve sera atıkları yandıANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın çıktı.

13.10.2019 20:21
Antalya'da hafriyat ve sera atıkları yandı
ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın çıktı.
Olay, Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerleşim alanının içerisinde yer alan hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınan yangının, büyümemesi için Finike Belediyesi iş makineleri da müdahalede bulundu.
Alanda sürekli yangın çıktığını ifade eden Mahalle Muhtarı Niyazi Yıldız, "Mahalle olarak bu durumdan çok rahatsızız. Belediyemize bu alanın buradan kaldırılmasını istedik ancak yeterli iş makinesi olmadığı gerekçesi ile henüz kaldırılmadı" dedi.
Antalya'da hafriyat ve sera atıkları yandı

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Kaynak: İHA

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