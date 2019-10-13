Haberler » Güncel » Antalya'da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın

Antalya'da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın

Antalya'nın Finike ilçesinde hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın çıktı.

13.10.2019 19:10Antalya'da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın
Antalya'nın Finike ilçesinde hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın çıktı.
Olay, Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerleşim alanının içerisinde yer alan hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının büyümemesi için Finike Belediyesi iş makinaları da bölgeye sevk edildi.
Alanda sürekli yangın çıktığını ifade eden Kum Mahallesi Muhtarı Niyazi Yıldız, "Mahalle olarak bu durumdan çok rahatsızız. Belediyemize bu alanın buradan kaldırılmasını istedik ancak yeterli iş makinası olmadığı gerekçesi ile henüz kaldırılmadı" dedi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:41 2. Tarhana Festivali
20:39 - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü
20:38 Kanser tedavisi gören çocuklara moral etkinliği
20:37 Özhaseki: pkk ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz
20:37 Spor fransa, türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
20:37 9 aylık bebekleri muhammed omar'ı şehit veren anne ve baba yaşadıkları acıyı anlattı
20:33 Barış Pınarı Harekatı - Minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale'de duyuldu - TEL
13.10.2019 20:45:55