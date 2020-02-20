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Antalya'da halk otobüsü şoförü ayrı seferlerde bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, halk otobüsü şoförü, dün ayrı seferlerde baygınlık geçiren iki yolcuyu hastaneye götürdü.

20.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:58Antalya'da halk otobüsü şoförü ayrı seferlerde bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi
'nın ilçesinde, halk otobüsü şoförü, dün ayrı seferlerde baygınlık geçiren iki yolcuyu hastaneye götürdü.
Dinek Mahallesi- Mahallesi hattında çalışan Mehmet Atilla Kara'nın kullandığı 07 HTR 96 plakalı halk otobüsündeki yolculardan biri baygınlık geçirdi.
Bunun üzerine yolcular, rahatsızlanan adama müdahale etmeye çalıştı. Sürücü Kara, güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcuyu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Birkaç saat sonra tekrar sefere çıkan Kara, aracında rahatsızlanan başka bir yolcuyu da bu sefer özel hastaneye yetiştirdi.
Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 15 yıldır otobüs şoförü olarak çalıştığını söyledi.
Her zaman insanlara faydalı olmak için çaba gösterdiğini aktaran Kara, sağlığını düşündüğü yolcuları hiç düşünmeden hastaneye götürdüğünü dile getirdi.

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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