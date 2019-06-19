19.06.2019 10:21
Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da hatalı sürücülere hava ve karadan ceza yağdı

Antalya

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 118 sürücüye 20 bin 402 lira para cezası kesildi.

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 118 sürücüye 20 bin 402 lira para cezası kesildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama-park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 14 - 17 Haziran tarihleri arasında sivil trafik görevlilerinin yanı sıra drone, ve helikopter desteğiyle havadan denetleme yaptı.

Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 38, cep telefonu kullanan 10, emniyet kemeri takmayan 57, kask takmayan 2, sol şeridi işgal eden 1, fazla yük yükleyen 1 ve diğer hatalardan 9 sürücüye toplamda 20 bin 402 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
antalya emniyet müdürlüğü, para cezası, drone, antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:06 Gaziantep'te kaleşnikof tüfek ele geçirildi
12:05 Müftü Karabayır'dan Başkan Beyoğlu'a hayırlı olsun ziyareti
12:05 Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi
12:04 DHA YURT BÜLTENİ-6
12:03 Suriyeli cinayetinde iki sanığa 25'er yıl hapis
12:02 AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI
12:02 ANTALYA SURİYELİ CİNAYETİNDE İKİ SANIĞA TOPLAM 50 YIL HAPİS