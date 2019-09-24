Antalya'da havadan trafik denetimi

Antalya
'da helikopter ve "Seçici Göz Denetimi" ile havadan yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla 20 Eylül-23 Eylül'de helikopter ile yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmamaktan 20 sürücüye, kask takmayan bir sürücüye, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamaktan bir sürücüye ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 3 sürücüye para cezası uygulandı.
"Seçici Göz Denetimi" ile ise kırmızı ışık ihlali yapmaktan 10 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 3 sürücüye, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 4 sürücüye ceza kesildi.
Denetimler boyunca toplam 45 sürücüye 7 bin 136 lira ceza uygulandığını bildiren açıklamada, trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi için denetimlerin devam ettirileceği kaydedildi.