Antalya'da havadan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza
Antalya'da havadan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.
18.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:20
Antalya 'da havadan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi.
Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı denetimlerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.
Denetimlerde, 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi.
Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı denetimlerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.
Denetimlerde, 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Manşet
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