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Antalya'da havadan yapılan denetimlerle sürücülere para cezası uygulandı

Antalya'da havadan yapılan denetimde 21 sürücüye 4 bin 935 lira ceza kesildi.

20.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:44Antalya'da havadan yapılan denetimlerle sürücülere para cezası uygulandı

'da havadan yapılan denetimde 21 sürücüye 4 bin 935 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla havadan da denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetim etkinliğini artırarak trafik kazalarını azaltmak amacıyla hayata geçirilen "Seçici göz" uygulaması kapsamında helikopter ve dronelerle yapılan denetimde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama veya park etmek ihlalleri yapan 21 sürücüye 4 bin 935 lira ceza uygulandı.


Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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