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Antalya'da havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

25.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:40Antalya'da havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
'nın ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki klima, ısıtma-soğutma sistemleri, plastik kapı ile pencere ve montaj malzemeleri yapan iki katlı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 6 itfaiye, bir su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havalandırma ve soğutma sistemleri malzemelerinin tutuştuğu yangın söndürüldü.
Yangında, hasar oluştu.

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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