Antalya'da Hayırsever Çiftten Eğitime Destek

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Hayırsever Faik-Ernur Koparan çifti, bir okula isminin verilmesi karşılığında bağışta bulundu.Valilik makamında düzenlenen bağış protokolü imza töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğu, Koparan çiftinin daha önce de eğitime katkılarının bulunduğunu söyledi.Karaloğlu, ailenin Antalya'daki eğitime katkı ve yardımlarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.Konuşmanın ardından bağış protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında mevcut bir okula Faik-Ernur Koparan çiftinin isminin verilmesine karşılık para bağışı yapıldı.