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Antalya'da hayırsever çiftten eğitime destek

Antalya'da hayırsever Mümün ve Kübra Soydal çifti tarafından Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde okul yapılması amacıyla 4 bin 600 metrekare alan bağışladı.

05.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:30Antalya'da hayırsever çiftten eğitime destek
'da hayırsever Mümün ve Kübra Soydal çifti tarafından ilçesi Altınova Mahallesi'nde okul yapılması amacıyla 4 bin 600 metrekare alan bağışladı.
Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğu, hayırsever vatandaşların eğitime katkısının devam ettiğini kaydetti.
Hayırsever çiftin Konyalı terzi emeklisi olduğunu belirten Karaloğlu, "Mümün ve Kübra Soydal çiftinin bugün bir arsa bağışı oldu. İnşallah en kısa sürede okulumuzu yaparız. Mümün amca ve Kübra teyzemizin ismi okulumuzda ilelebet yaşayacak." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, hayırsever çift, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan protokolü imzaladı.

Altınova Mahallesi, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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