Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Antalya'da hayvan aşılama ve küpeleme çalışmasına ara verilmedi

Antalya'da, büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmasının sürdüğü bildirildi.

17.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:58
Antalya'da hayvan aşılama ve küpeleme çalışmasına ara verilmedi
Antalya 'da, büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Antalya ve ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından programa alınan ve her yıl uygulanan "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele" ve "Koyun-Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi" yönetmeliği kapsamındaki aşılama ve küpeleme çalışması sürüyor.
Bu kapsamda, Serik ilçesinde hayvanlarda aşılama, kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmalarına devam edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alan ekipler, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kapısını çaldı.
AA muhabirinin Serik Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ilçede kayıtlı 15 bin 251 büyükbaş ve 88 bin 477 küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar için son 3 ayda 38 bin 806 doz aşılama yapıldı, 11 bin 895 yeni doğan hayvan ise küpelenerek kimliklendirildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelenin sürdüğü günlerde hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarını da aksatmadan yürüttüklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği ilkbahar dönemi programını yüzde 85 oranında tamamladıklarını kaydeden Çömezoğlu, "Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu süreçte büyükbaş hayvanlara 11 bin 468 doz şap, 10 bin 952 doz LSD (çiçek) aşılamalarını yaptık. İl dışına, yaylaya gidecek küçükbaş hayvan aşılamalarına öncelik vererek, 5 bin 300 küçükbaş hayvanın da şap aşılamasını tamamladık." diye konuştu.
Mustafa Çömezoğlu, şunları söyledi:
"Aşı çalışmamız sürüyor. Son 3 aylık süreçte diğer aşılamalarla birlikte 38 bin 806 doz aşılama yaptık. Bu süreçte hayvan güncellemelerini de yapıyoruz. Yeni doğan 1270 buzağı ile 10 bin 625 küçükbaş hayvan da küpe takılarak kimliklendirildi. Ayrıca, kedi ve köpeklere kuduz aşılaması yapılıyor. Nisan ayı sonuna kadar tüm aşı çalışmamızı tamamlamış olacağız. Hayvanlar sağlıklı olmalı ki insanlar da sağlıklı olabilsin."

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da hayvan aşılama ve küpeleme çalışmasına ara verilmedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:37: 99 yaşında koronavirüsü yendi; Alkışlarla taburcu oldu - Haber 20:37: Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı - Haber 20:36: Adana kent merkezi ve Tufanbeyli ilçesine giriş çıkış yasaklandı - Haber 20:35: Giresun'da su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı - Haber 20:34: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e... - Haber 20:08: Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti - Haberler