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Antalya'da hayvan pazarında dolandırıcılık uyarısı

Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

05.08.2019 17:20 Antalya'da hayvan pazarında dolandırıcılık uyarısı
Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle,Varsak,Çakırlar yolu, Gazi Bulvarı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası karşısındaki hayvan pazarında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. 41 satıcı ve 136 kişiye sahte paranın nasıl ayırt edileceği noktasında uygulamalı bilgiler verildi. Sahte para kalemi de dağıtan polisler, satıcıları döviz ile satış yapmamaları konusunda bilgiler verdi. Ayrıca besici ve vatandaşları, şüpheli gördükleri kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. - ANTALYA

Kurban Bayramı, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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