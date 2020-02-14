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Antalya'da hayvanat bahçesi giriş ücretleri zamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi şubat ayı devam meclisinde, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı giriş ücretleri arttırıldı.

14.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:41Antalya'da hayvanat bahçesi giriş ücretleri zamlandı
Büyükşehir Belediyesi şubat ayı devam meclisinde, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı giriş ücretleri arttırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerine meclisi Başkan Vekili Deniz Filiz yönetti. 30 maddenin görüşüldüğü mecliste Büyükşehir Belediyesi işletmesindeki Hayvanat Bahçesi'ne giriş ücretlerine zam yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı gelir tarifesinde yer alan Hayvanat Bahçesi giriş ücret tarifesinin değiştirilmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu mecliste görüşüldü. Bu çerçevede hayvanat bahçesine araç girişleri 15 liradan 20 liraya, yaya girişleri 5 liradan 7 liraya yükseltildi. Öğrenci girişleri ise 3 liradan 2 liraya düşürüldü. Oylamaya sunulan maddeye AK Parti ve MHP ret oyu verirken, 45 evet 30 ret oyu kullanıldı ve oy çokluğuyla yapılan zam kabul edildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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