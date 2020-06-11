Antalya'da haziranda kar manzaraları

Antalya'da haziranda kar manzaralarıANTALYA'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasındaki Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvesi Uyluk Tepe'de hala kar bulunuyor.

11.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:32
Antalya'da haziranda kar manzaraları
ANTALYA'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasındaki Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvesi Uyluk Tepe'de hala kar bulunuyor. Haziran ayında bölgeye gelen vatandaşlar, manzaranın fotoğrafını çekiyor.
Batı Torosların en yüksek noktası olan 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın eteklerinde kar manzaraları görsel güzelliğiyle göze çarpıyor. 2700 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'nın yolu ise hala karla kaplı. Yaylaya gitmek için gelen araçlar geri dönüyor. Batı Toroslara gezmeye gelenlerin Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndan çıktıkları yolla, Muğla'nın Seydikemer ilçesinden gezmeye gelenlerin birleştikleri 2600 metre yüksekliğindeki İkiz Göller Yaylası'ndan yukarı doğru, tüm küçük vadiler karla dolu. Kar manzaralarını görenler, kendini haziran ayında değil, aralık ayında hissettiğini ifade etti.
Kar manzaraları Toroslara ayrı bir güzellik katarken, eriyen kar suları, vadilerden coşkulu biçimde Gömbe Ovası'na doğru akarak İkiz Gölleri dolduruyor. Birçok insan bu kar manzaralarını görmek için bölgeye gelerek, fotoğraf çekiyor.
Bölgeye gelenlerden İbrahim Ekinci, "Karşı tepe Akdağ'ın zirvesi 3024 metre. Haziran ayı olmasına rağmen her yer karla kaplı" dedi.
Erhan Yücesan ise, "Şu an batı Akdeniz en yüksek dağı Akdağ'dayız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hala kar var. Sularımız şarıl şarıl akıyor. Gelin bu güzelliği görün" diye konuştu.
Yusuf Şahin de, "Haziran ayındayız. Gördüğünüz gibi yollarımız kapalı" dedi. Antalya’da haziranda kar manzaraları

Kaynak: DHA

Etiketler: Seydikemer, Antalya, Muğla, Akdağ, Güncel, Haber

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