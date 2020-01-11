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Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme

Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökmeANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil merkezi Adrasan yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

11.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:44Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme
'da heyelan nedeniyle yolda çökme
ANTALYA'nın ilçesine bağlı tatil merkezi yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.
Kumluca- Antalya yolunun Belen kavşağından ayrılıp, Adrasan Mahallesi'ne giden yolun 4. kilometresinde dün akşam saatlerinde hafif çatlaklarla başlayan çökme, bu sabah saatlerinde daha da genişlemeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda levhalarla önlem aldı. Adrasan yolunda heyelan yaşanan bölümde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Aynı yolda geçen yıl da heyelan nedeniyle çökme meydana gelmişti.

Kumluca, Adrasan, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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