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Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle kara yolunda çökme ve çatlaklar meydana geldi.

11.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:26Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu
'nın ilçesinde heyelan nedeniyle kara yolunda çökme ve çatlaklar meydana geldi.
Kumluca-Antalya kara yolu Belen Kavşağı'ndan başlayan ve Mahallesi'ne kadar uzanan yolda küçük çatlaklar oluştu.
Yoldaki çatlakların büyüyüp çökmelerin oluşması üzerine karayolu ekipleri alanda çalışma başlattı. Ekipler, uyarı tabelaları koydukları yolun tek şeridini trafiğe kapattı.
Adrasan Mahallesi muhtarı Nail Aksoy, AA muhabirine, aşırı yağış sonucu yolda dün akşam çatlakların oluşmaya başladığını söyledi.
Çatlakların büyümesi üzerine jandarma ve Karayolları ekiplerine verdiklerini, aynı yolda geçen yıl da benzer sıkıntılar yaşandığını belirten Aksoy, tatil için mahalleye gelen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adrasan, Kumluca, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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