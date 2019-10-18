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Antalya'da hırsızlık iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

18.10.2019 17:32Antalya'da hırsızlık iddiası
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1048 Sokak'ta park halindeki motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalanların E.K., B.A. ve S.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Side Mahallesi'nde bulunan çalıntı motosiklet, sahibine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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