Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
12.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:28
Antalya 'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kumluca'da iki evden 17 bin 500 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.G, S.A, C.B, K.A. ve T.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G, S.A. ve K.A. tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde, Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda bekleyen otomobil şüphe üzerine kontrol edilmiş, araçta bulunan 5 zanlı, iki ayrı evden toplam 17 bin 500 lira çalınması olayına karıştıklarının tespiti üzerine gözaltına alınmıştı.
Kumluca'da iki evden 17 bin 500 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.G, S.A, C.B, K.A. ve T.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G, S.A. ve K.A. tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde, Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda bekleyen otomobil şüphe üzerine kontrol edilmiş, araçta bulunan 5 zanlı, iki ayrı evden toplam 17 bin 500 lira çalınması olayına karıştıklarının tespiti üzerine gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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