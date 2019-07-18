18.07.2019 15:40
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Antalya'da hırsızlık operasyonları

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydınevler ve Yukarı Hisar mahallelerinde ev ve iş yeri hırsızlıklarına karşı çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 ayrı hırsızlıkla ilgili, A.A.Ç. ve A.Ü. ile çalıştığı iş yerinden farklı tarihlerde 30 bin lira çaldığı öne sürülen muhasebeci H.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Manavgat, Antalya, Güncel

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