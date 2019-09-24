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Antalya'da hırsızlık operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

24.09.2019 15:54Antalya'da hırsızlık operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
İlçede bir otelde tatil yapan turist F.Ç, cep telefonu ve cüzdanın otel odasından çalındığı iddiasıyla şikayette bulundu.

İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan incelemelerde şüpheli B.Ö'nün otobüsle Adana'ya gittiği belirledi.
Gazipaşa ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yakalanan zanlının, üst aramasında kadına ait cep telefonu, cüzdan ve ehliyet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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