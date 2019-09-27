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Antalya'da huzur toplantısı

Antalya merkez ve tüm ilçelerinde "Eylül Ayı Huzur Toplantısı" düzenlendi.

27.09.2019 21:42Antalya'da huzur toplantısı
Antalya merkez ve tüm ilçelerinde "Eylül Ayı Huzur Toplantısı" düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklentilerinin alınması için toplantı yapıldı.
Söz konusu toplantılara, muhtarlar, esnaf, ev kadınları, iş insanları, farklı meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından 290 kişi katıldı.
Emniyet müdürlüğünün değişik birimlerince yürütülen projelerle ilgili bilgilendirme yapıldı, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılıkla ve uyuşturucuyla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Antalya, Eylül, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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