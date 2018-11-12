Antalya'da Huzur Uygulaması Yapıldı

Antalya
Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen huzur uygulamasında 4 bin 665 kişi sorgulandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre. mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü
koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya toplam bin 468 personel, 401 ekip, bir helikopter ve bir dedektör polis köpeği katıldı.
Şehir giriş çıkışları ile kent merkezinde önceden tespit edilen 35 hassas noktada ve 206 umuma açık iş yerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamada sorgulanan 4 bin 665 kişiden arandığı tespit edilen 27 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede 7 şahıs gözaltına alındı, 6 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.
Ayrıca, kontrol edilen 247 araç sürücüsünden 22'sine 10 bin 479 lira cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü,Antalya,Huzur
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:10