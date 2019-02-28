Antalya'da İhracat Azaldı, İthalat Arttı

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, Antalya'da ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ayına göre azalarak 108,9 milyon dolar, ithalat artarak 75,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.TÜİK, Batı Akdeniz 2019 yılı Ocak ayı "Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülke genelinde ihracat yüzde 5,9 arttı, ithalat yüzde 27,2 azaldı.Batı AkdenizVerilere göre, Antalya'da ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre azalarak 108,9 milyon dolar, ithalat artarak 75,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak 2019 verilerine göre, Isparta'da ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre artarak 16,2 milyon dolar, ithalat azalarak 2,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.Burdur'da ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre azalarak 15,0 milyon dolar, ithalat artarak 3,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ANTALYA