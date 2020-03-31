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Antalya'da ihracat yüzde 14,1 arttı

Antalya'da ihracat 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 181,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,1 azalarak 74,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

31.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:53
Antalya'da ihracat yüzde 14,1 arttı
Antalya 'da ihracat 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 181,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,1 azalarak 74,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı. Bu kapsamda Türkiye'de ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Antalya'da ihracat 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 181,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,1 azalarak 74,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Isparta'da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 17,1 milyon dolar, ithalat yüzde 26,5 artarak 3,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur'da da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 9,8 milyon dolar, ithalat yüzde 359,5 artarak 2,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Antalya, İhracat, Ekonomi
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