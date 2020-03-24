Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Antalya'da iki grup arasında kavga: 10 gözaltı - Haberler

Antalya'da iki grup arasında kavga: 10 gözaltı

Antalya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis biber gazı kullanarak ayırdı.

24.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:02
Antalya'da iki grup arasında kavga: 10 gözaltı
Antalya 'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis biber gazı kullanarak ayırdı. Olayda iki gruptan toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup alacak verecek meselesi sebebiyle park içinde bir araya geldi. Grup arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Pompalı silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi elinden kesici bir aletle parmağından hafif yaralandı. Silah sesi üzerine güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olaya karıştığını belirlediği kişileri gözaltına aldı. Polis bölgede pompalı silahı aradığı sırada iki grup yeniden kavgaya başladı. Yaklaşık 15 kişinin olduğu kavgayı polis biber gazı kullanarak ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, gözaltına alınan ve silahtan çıkan kartuş üzerinde inceleme yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:19: Yurt genelinde korona seferberliği sürüyor - Haberler 21:17: Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor - Haberler 21:17: Avrupa'da 26 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 21:15: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" - Haberler 21:13: Kapıkule'de günlerce bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler 19:57: Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı