Antalya'da İki Jandarmanın Yaralanması

Antalya
'nın Aksu
ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan firari tarafından yaralanan iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İki yıldır 7 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan firari Abdullah Özer
'in (38) dün, saklandığı Kayadibi Mahallesi'nde ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör
ve Ahmet Kaba
'nın Akdeniz Üniversitesi
Hastanesindeki tedavileri sürüyor.
Askerlerin vücudundaki saçmaların çıkarılmasına yönelik tedavilerinin devam ettiği, Güngör'ün yüz ve gözünden, Kaba'nın ise omzundan yaralandığı belirtildi.
Her iki askerin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Abdullah Özer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu
morgundan yakınları tarafından alındı.
Ahmet Kaba,Abdullah Özer,Aksu,Antalya
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:04