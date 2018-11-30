Antalya'da İki Jandarmanın Yaralanması

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, iki yıldır aranan firari Abdullah Özer
'in ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör
ve Ahmet Kaba
'yı ziyaret etti.
Hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan firari Abdullah Özer'in (38), saklandığı Kayadibi Mahallesi'nde ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'nın, Akdeniz Üniversitesi
Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Vali Karaloğlu
, yüzü ve gözünden yaralanan Güngör ve omzundan yaralanan Kaba'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaralı askerlerden olaya ilişkin bilgi alan Karaloğlu'na, Antalya İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı
da eşlik etti.
Antalya'da 2 yıldır aranan Abdullah Özer'in (38), saklandığı Kayadibi Mahallesi'nde ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralanmıştı. Saldırgan Özer ise etkisiz hale getirilmişti.