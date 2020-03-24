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Antalya'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Antalya'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

24.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:05
Antalya'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Antalya 'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adem Kaya (20) yönetimindeki 07 GMH 56 plakalı motosiklet, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeyen çalışan Osman Tuncel'e çarptı.
Kazada Kaya ile Tuncel yaralandı.
Kaza yerine gelen yaralı motosiklet sürücünün annesi "Oğlum bu kaçıncı oldu, beni öldürecek misin?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Tuncel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuncel'in yolun karşısına koşarak geçmek istediği sırada motosikletin çarpması yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya Bulvarı, Osman Tuncel, Antalya, Güncel

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