Antalya'da İki Lise Öğrencisinin Darbedildiği İddiası

Kaynak: AA

Antalya'da iki lise öğrencisini sınıfta darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Y.S.P. (16) ve G.M'nin (16), 20 Şubat'ta sınıflarında, bir grup öğrenci tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince salıverildi.Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, olaya ilişkin başlattığı idari soruşturma da devam ediyor.