Antalya'da iki mahalle karantina altına alındı

Antalya'da iki mahallede karantinaAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iki mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

15.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:39
Antalya'da iki mahallede karantina
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iki mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan bölgelerde ikamet edenlerin gıda ve benzeri ihtiyaçları Muratpaşa Belediyesi'nce karşılanacak.
Turizm kenti Antalya'da 'Zeytinköy' olarak bilinen ve adı uyuşturucuyla anılan Yeşildere Mahallesi'ndeki farklı adreslerde yaşayan kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı ve hastalarla teması olanların farklı sokaklarda ikamet ettikleri belirlendi. Bunun üzerine Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki bazı alanların karantinaya alınmasına karar verdi. Sınırları belirtilen alanların kontrol altına alınarak görevli personel harici giriş ve çıkışlara kapatılmasını kararlaştıran kurul, hastalarla teması olanların 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına ve tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına hükmetti.
Kurul kararında şu ifadeler yer aldı:
"Yeşildere Mahallesi, 2851 (Eski 1175.sok), 2853, 2858, 2864, 2870, 2878, ve 2858 sokak adresinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakalar çıkması, vaka ile temaslılarının aynı mahalle ve farklı sokaklarda ikamet ettiğinin tespit edilmesi, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle ilçemiz genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Yeşildere Mahallesi, kuzeyde Gazi Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan, güneye doğru Aşık Veysel Caddesi'nin, 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezi kavşağına kadar sağ tarafının tamamı, 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezi kavşağı istikametinden 2778 Sokak'ın kuzeye doğru 2773 Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, sokağın sağ tarafının tamamı, 2773 Sokak ile 2830 Sokak'ın kesiştiği noktadan, 2830 Sokak'ın kuzeye doğru Gazi Bulvarı'na kadar olan kısmının sağ tarafının tamamı, Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bulunan İpek Yapı Kooperatifleri A,B,C,D Bloklar ve Gebizli Mahallesi 1123 Sokak İpek Sitesi A, B, C, D, E, F, G, H bloklarının tamamının ikinci bir karar alınıncaya kadar karantinaya alınmasına."
Karantinaya alınan sitede ikamet edenlerin gıda ve benzeri ihtiyaçlarının Muratpaşa Belediyesi tarafından karşılanmasını kararlaştıran kurul, karara uymayanlara 3 bin 542 TL ceza uygulanacağına hükmetti. Antalya’da iki mahalle karantina altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşildere, Muratpaşa, Karantina, Antalya, Güncel, Haber

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