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Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

12.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:06Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
'nın ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kerime Sönmez idaresindeki 07 NZN 71 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde Mehmet Mustafa Çapacı'nın kullandığı 34 AFV 170 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çapacı, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Sönmez, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsa Küçülmez Caddesi, Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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