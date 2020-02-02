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Antalya'da iki otelde yapılan operasyonda kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 24 şişe ve bidonlar içerisinde 35 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

02.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:52Antalya'da iki otelde yapılan operasyonda kaçak içki ele geçirildi
'nın ilçesinde, 24 şişe ve bidonlar içerisinde 35 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte içki satışına yönelik çalışma yaptı.

Saray Mahallesi'nde iki otelde inceleme yapan ekipler, çeşitli markalarda bandrolsüz 24 şişe alkol, bidonlar içerisinde 35 litre alkol ve 7 adet boş şişe ile 3 huni ele geçirdi.
Kaçak içki satan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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