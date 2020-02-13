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Antalya'da iki otelin kaçak kısımları yıkıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki otelin imara aykırı olarak yapıldığı belirlenen kaçak kısımları belediye ekiplerince yıkıldı.

13.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:10Antalya'da iki otelin kaçak kısımları yıkıldı
'nın ilçesinde iki otelin imara aykırı olarak yapıldığı belirlenen kaçak kısımları belediye ekiplerince yıkıldı.
Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kaçak inşa edilen yapıların yıkımına hız verildi.
Belediye ekipleri ilk olarak Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir otelin 1620 metrekarelik alandaki 50 odalık eklenti kısmının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Ekipler ardından Merkez Mahallesi Şehit Er Hasan Yılmaz Caddesi'ndeki otelin imara aykırı inşa edilen 1751 metrekarelik alandaki 30 odasını iş makineleriyle yıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçelerinde kaçak ve imara uygun olmayan yapılaşmalara asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Kemer'in önemli bir turizm merkezi olduğuna işaret eden Topaloğlu, "İlçemizde kaçak ve imara aykırı otel, iş yeri ve büfelerle ilgili belediye ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışma yürütüyor. Kemer'de kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Atatürk Bulvarı, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: AA

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