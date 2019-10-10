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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

10.10.2019 12:40

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinden gelerek dönüş olmayan kavşakta dönmeye kalkan Muhammet A.'nın kullandığı 07 LBT 47 plakalı ticari araç ile İbrahim Sözen Caddesinde köprü istikametine seyir halindeki Cemil Y.'nin kullandığı 46 AAY 833 plakalı otomobilin çarpıştı.

Her iki araçta büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada 07 LBT 47 plakalı ticari araçta bulunan Ramazan Güneş, İbrahim Halil Doğan ve Hasan Samur yaralandı. Araçtan 112 sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından kavşak bir süre araç trafiğine kapanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manavgat, Antalya, Yerel

Kaynak: İHA

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