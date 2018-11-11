11 Kasım 2018, 20:11
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Antalya'da İlk Yarı Gol Yok

Antalya

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada sağ kanattan Sangare'in ceza sahası içine ortasında defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. 14. dakikada Hakan Özmert'in ortasında Doukara'ın kafa ile vuruşunda top kalecide kaldı. 21. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doğukan, topu yerden içeri gönderdi. Sissoko son anda topu uzaklaştırmayı başardı. 40. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Maicon istediği vuruşu yapamadı. Akhisarspor savunması ise topu uzaklaştırmayı başardı. 42. dakikada ceza alanında topla buluşan Onur'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Boffin topa hakim oldu.

KÜNYE

Stat: Antalya Stadyum Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mustafa Sönmez xxx Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego xx, Cissokho xxx, Nazim Sangare xxx, Chico xx, Maicon x, Doğukan xxx, Hakan Özmert xxx, Yekta Kurtuluş x, Doukara xxx Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Barrada, Osman, Serdar Özkan, Zeki Yıldırım, Olcan, Mevlüt Erdinç, Drole Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Lopes xx, Kadir Keleş xxx, Avdija Vrsajevic xx, Aykut xx, Barbosa xxx, Sissoko xx, Güray xx, Josue xx, Onur xx, Manu xx Yedekler: Lukac, Bilal Kısa, Göksu, Eray, Onurcan, İlke,Larsson Teknik Direktör: Cihat Arslan

(Sabri Çağlar - Suat Metin/İHA) Hakan Özmert,Antalya,Antalyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 20:11



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