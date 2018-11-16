Antalya'da İnşaat Halindeki Binada Yangın

Antalya
'da inşaatı devam eden sitenin bir binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kepez
ilçesindeki Kepez Mahallesi'nde inşaat halindeki 13 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kereste ve inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yayılan yangın üst katı sardı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve diğer belediyelere ait su tankerleri ulaştı. İtfaiye
ekipleri üst kattaki yangına müdahalede zorlandı. İnşaattaki çalışanlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İtfaiye,Antalya