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Antalya'da inşaat halindeki binadan düşen işçi öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

24.07.2019 20:26 Antalya'da inşaat halindeki binadan düşen işçi öldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.
Solaklı Mahallesi'ndeki çalıştığı inşaat halindeki binanın üçüncüncü katından düşen Nezir Ayvaz (31) ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ayvaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ayvaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya, Aksu, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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