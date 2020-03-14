Antalya'da inşaatta göçük: 1 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
14.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:54
Antalya 'nın Serik ilçesinde inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki inşaatın temel çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Beline kadar toprağa gömülen inşaat işçisi Vefa Alıf'ın (25) çalışma arkadaşları itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak 112 Acil Servis görevlilerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Alıf'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki inşaatın temel çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Beline kadar toprağa gömülen inşaat işçisi Vefa Alıf'ın (25) çalışma arkadaşları itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak 112 Acil Servis görevlilerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Alıf'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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