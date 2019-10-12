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Antalya'da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu

Antalya'da bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

12.10.2019 15:11Antalya'da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu
Antalya'da bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 767 gram esrar, 3 gram reçine esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

İran uyruklu E.N., M.S. ve B.S. yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Narkotik, Antalya, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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