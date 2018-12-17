Antalya'da İş Makinesi Çayda Mahsur Kaldı

Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesindeki Boğaçay'da çalışma yapan bir iş makinesinin ön kısmı suya gömüldü.
Antalya'da dün sabahtan bu yana devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Konyaaltı ilçesinde Boğaçay'da yağış nedeniyle sular yükseldi. Bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin ön kısım sulara gömüldü.
Bulunduğu yerden çıkamayan operatör Fırat Aslan
'ın yardım istemesi üzerine, ikinci bir iş makinesi yanaştırıldı. Aslan bulunduğu yerden alındı.
Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Aslan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
İş makinesinin saplandığı yerden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.
Konyaaltı,Antalya
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:28