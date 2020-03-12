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Antalya'da iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı

Antalya'nın Serik ilçesinde iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

12.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:26
Antalya'da iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı
Antalya 'nın Serik ilçesinde iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Büğüş Mahallesi ile Yumaklar Mahallesi'nin Gölcük mevkisinde meydana gelen iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Şüphelinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen jandarma, M.B'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Antalya, serik, Güncel

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