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Antalya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

12.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:32
Antalya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Antalya 'da, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çamlıca Mahallesi'nde eski sarnıçların ve su kuyularının olduğu bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.Ö, Ş.D, K.O. ve M.G. suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesi, kazma ve küreğe de el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Çamlıca Mahallesi, Antalya, Güncel

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