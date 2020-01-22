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Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

22.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:16Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı
'nın ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

Konyaaltı Caddesi'nde, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu'na ait Antmarin İş Merkezi'nin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.

İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Binadan yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, iş merkezinde hasara yol açtı.
Akıncıoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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