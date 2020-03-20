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Antalya'da iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

20.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:16
Antalya'da iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray, Şekerhane, Kadıpaşa ve Cikcilli mahallelerinde farklı tarihlerde 14 iş yerinden hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.O.B, R.T, S.C.Ç. ve H.F. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheliler, eski Antalya yolunda yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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