Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya
'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki 4 ayrı iş yerinden 6 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen ekipler, Y.Ç. (49) olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı 3 telefon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık malı satın alan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.