Antalya'da İşçi Taşıyan Minibüs Devrildi 1 Ölü, 12 Yaralı - - Yeni Görüntülerle

Antalya
'da işçi taşıyan minibüs devrildi 1 ölü, 12 yaralı - (2)
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu Suriyeli Aziz Çino (5) yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Şanlıurfa
'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin'in kullandığı 63 F 3240 plakalı minibüs, saat 08.00 sıralarında Akseki- Manavgat karayolunun 38'inci kilometresindeki Güçlüköy
mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. 27 kişinin bulunduğu minibüsteki Aziz Çino yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.
Kaza sonrasında olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bir yaralının hayati tehlikesi bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazadan yara almadan kurtulan 14 işçi ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazada, işçilerin eşyalarının bulunduğu minibüsün arkasındaki römork da devrildi. Olay yerindeki incelemelerden sonra Aziz Çino'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu
'na gönderildi.
Şanlıurfa'dan gelen işçilerin, portakal toplamak için Finike
ilçesine gittiği belirtildi.
Antalya,İşçi