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Antalya'da işsiz müzisyen ve sanatçıların mahalle konserleri başladı

Antalya'da işsiz müzisyen ve sanatçıların mahalle konserleri başladıAntalya'da işsiz kalan müzisyen ve sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile mahalle mahalle gezerek konser vermeye başladı.

21.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:35
Antalya 'da işsiz müzisyen ve sanatçıların mahalle konserleri başladı
Antalya'da işsiz kalan müzisyen ve sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile mahalle mahalle gezerek konser vermeye başladı. İlk konserin yapıldığı Kepez ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlar balkon ve çatılarda hareketli müziğe eşlik etti.
Müzisyen ve Sanatçılar Federasyonu'nun düzenlediği, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği mahalle konserleri başladı. Koronavirüs nedeniyle kentte işsiz kalan yerel müzisyen ve sanatçılardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi haftanın her günü, günde 4- 5 konser vermek üzere mahalle mahalle gezmeye başladı. İlk konserini Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi'nde veren müzisyen ve sanatçılar, vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak keyif dakikalar yaşattı.
AMELİYAT ELBİSESİYLE KONSERİ DİNLEDİ
Balkonlarda, çatılarda, yolda, araç içerisinde, parkta ellerinde bayraklarla müziğin ritmine kendisini kaptıranlara, görevden dönen sağlıkçılar da katıldı. Üzerinde ameliyat kıyafeti bulunan sağlık çalışanları yol kenarında durarak etkinliği cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal mesafeye dikkat edilen konserde en çok da çocuklar eğlendi. Balkonlarda çocuklarıyla birlikte bayrak sallayan aileler renkli görüntüler oluşturdu.
7 BİN MÜZİSYENİN 5 BİNİ İŞSİZ
Koronavirüs salgını nedeniyle müzisyen ve sanatçıların işsiz kaldığını belirten Müzisyen ve Sanatçılar Federasyonu Antalya İl Başkanı Sinem Çevik Bakarlar, "Antalya'da 7 bin müzisyen var. Bu müzisyenlerin 5 bini işsiz durumda. Bundan 40 gün önce bir proje hazırlamıştık. Bu projede amacımız, hem evde kalan vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu artırmak, hem de müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımıza istihdam yaratmaktı. Geçen hafta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek projemize onay verdi. Bugün itibariyle de projemizi uygulamaya koyduk. Hedefimiz ilk etapta Antalya merkez ilçeler, daha sonra da 19 ilçenin tamamında projemizi hayata geçirmektir. Hayat normale dönene kadar konserlerimiz sürecek. Buradan vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyoruz. Sizler evde kalın, biz ayağınıza geliriz. Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte sizlere motive kaynağı olalım" diye konuştu. Antalya’da işsiz müzisyen ve sanatçıların mahalle konserleri başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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