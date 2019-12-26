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Antalya'da jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir personel yaralandı.

26.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:38 Antalya'da jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı
'nın ilçesinde jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir personel yaralandı.

Konyaaltı İlçe Komutanlığında görevli personel Serdar Kaçaroğlu, kullandığı 07 JAA 102 plakalı motosikletle seyir halindeyken Atatürk Bulvarı'nda, yayaya yol vermek için durdu.
Bu sırada başka bir jandarma personeli olan Yunus Özvuran yönetimindeki 07 JAA 101 plakalı motosiklet, Kaçaroğlu'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Özvuran, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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